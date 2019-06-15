ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صدقي : الشناوي الأقرب لحراسة المنتخب

السبت 15/يونيو/2019 - 02:50 ص
صدقي : الشناوي الأقرب لحراسة المنتخب
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أكد حماده صدقي المدير الفني السابق للجونة بأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى المنتخب في أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل.


وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"عودة عبد الله السعيد للمنتخب ستساهم بشكل كبير في تغيير أسلوب اللعب".


وأضاف :"محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى مصر في البطولة".


واختتم صدقي تصريحاته قائلاً : " اختلفت مع الجونة في بعض النقاط لذلك فضلت الرحيل عن الفريق ولم أخشى مواجهة الزمالك".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية