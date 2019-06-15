بابا الفاتيكان يعتمد انتخاب أسقفان جديدان للكنيسة القبطية الكاثوليكية

اعتمد البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، أمس الجمعة، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب باسيليوس فوزي، مطرانًا لأبرشية سوهاج، خلفًا للأنبا يوسف أبوالخير، باسم الأنبا باسيليوس.





كما اعتمد بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هاني باخوم، أسقفًا للدائرة البطريركية، لشؤون الأيبارشية البطريركية، باسم الأنبا باخوم.





ومن المقرر أن بتم تحديد موعد الرسامة الأسقفية لنيافته يوم السبت الموافق 31 يوليو القادم.





يذكر أن الأب باسيليوس من مواليد محافظة المنيا المصرية عام 1956. أنهى دراساته في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1978، كما أنهى دراسة الفلسفة واللاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وتمت سيامته الكهنوتية يوم 28 آذار 1980. تم تعيينه راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983. ومنذ عام 1989، عيّن راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة للأبرشية، واستمر في خدمته حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية مطرانًا لكرسي سوهاج للأقباط الكاثوليك.





أما الأب هاني فهو من مواليد العاصمة المصرية القاهرة عام 1974. حصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات من جامعة عين شمس عام 1996. التحق بإكليريكية أم الفادي بروما عام 1998، وأنهى بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الغريغورية في روما عام 2002. سيم كاهنًا في 29 كانون أول 2004، وحصل على الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتيران عام 2009، بعد سيامته، عُيّن مساعدًا في كنيسة القديس إيريناوس بروما.





وعين من عام 2005 إلى 2010 نائبًا لمدير إكليريكية أم الفادي في لبنان. تم تعيينه سكرتيرًا لبطريرك الأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015، عمل أيضًا عام 2010 كأمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ومنذ عام 2015 يعمل كوكيل لبطريركية الأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس الروحي الدرجة الثانية، أُسندت له بعض المهام، كالمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والممثل القانوني لمدارس سان جورج مصر الجديدة.