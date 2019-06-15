عاجل.. مقاتلات التحالف تدمر مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.





وأشار التحالف إلى أن تدمير الأهداف شمل منظومات دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.





وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، موضحًا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.