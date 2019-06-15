عرب الرمل يتعاقد مع مدافع وادي دجلة





نجح مجلس إدارة نادي عرب الرمل برئاسة محمد حجاج، ونائبه مجدي توفيق، في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، بالحصول على توقيع اللاعب محمد ناصر، مدافع قويسنا ووادي دجلة السابق.









وقام ناصر بالتوقيع للفريق المنوفي لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، في تواجد رفعت العليمي مدير الكرة، وعلاء كامل عضو لجنة الكرة، وايهاب قاعود إداري العرب، وابراهيم التهامي وكيل الاعب، كما حضر التوقيع عبد الله مأمون "أمين الصندوق".









ويعد اللاعب من مواليد 1996 وهو ثالث تعاقدات عرب الرمل قبل إنطلاق فترة الإعداد للقسم الثالث، حيث تم مؤخرا ضم الثنائي رامي سامي حارس غزل شبين، وحسين ابراهيم جناح قويسنا الأيسر.



