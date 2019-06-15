هكذا ظهرت نانسي عجرم في أول حفلة غنائية بالسعودية (صور)





" كل مواسمنا فرح وحب وسعادة، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات، وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة".. هذا ما قالته الفنانة نانسي عجرم فور صعودها المسرح الروماني بجدة، لتحيي حفلها الغنائي الأول في السعودية، ضمن حفلات موسم جدة وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير مع تقديمها حزمة من أغانيها الشهيرة والمميزة.





وجاءت حفلة نانسي بعد توقفها في تنفيذ الحفلات منذ مارس/أذار الماضي، وقدمت الفنانة في حفلها بالسعودية العديد من الأغاني على المسرح، ومنها "مين ده اللي نسيك، بدنا نولع الجو، ويا عالي، والحياة حلوة"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



