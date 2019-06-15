ON GOOL مشاهدة رابط يوتيوب brazil vs bolivia بث مباشر البرازيل ضد بوليفيا مشاهدة الاستديو التحليلي BEIN SPORT

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مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر كورة ستار Kora star يلا شوت بث مباشر البرازيل وبوليفيا كورة اون لاين يلا شوت بث مباشر الاسطورة البرازيل كورة لايف رابط سريع بجودة متعددة، تُفتتح اليوم بطولة كوبا أميركا 2019 بمباراة يطلق عليها مصطلح السهل الممتنع بالنسبة لراقصي السامبا حيث تستضيف البرازيل منتخب بوليفيا في المباراة الافتتاحية في النسخة الحالية التي تقام على الأراضي البرازيلية والتي يسعى من خلالها المنتخب البرازيلي لمصالحة الجماهير بعد الاخفاقات المستمرة منذ هزيمتهم التاريخية أمام ألمانيا.

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بث مباشر مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم يلا شوت Yalla Shoot كورة ستار رابط سريع الاسطورة مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب بدون تقطيع، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي ان سبورت من خلال قناة beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي وقناة MAX4 بتعليق جواد بدة وهى القنوات التي تم اطلاقها خصيصا لهذه البطولة.

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وتقام تلك البطولة على الأراضي البرازيلية للمرة الخامسة في تاريخها ويتأهب راقصي السامبا لتثبيت الحقيقة التاريخية التي مفادها أن البرازيل تتوج باللقب في حال نظمت البطولة حيث فازت بالبطولة في الاربع نسخ السابقة التي نظمتها.

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ويرى الكثير أن البطولة الحالية هى الفرصة الأخيرة للمدرب تيتي مدرب البرازيل الذي ينتقد الكثير ميله للطريقة الدفاعية وتامين الدفاع وهو عكس ما اعتاد عليه الجميع من الكرة الهجومية للسيلساو في السنوات الأخيرة.



