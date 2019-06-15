COOL TV WONيلا شوت الجديد Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر اليوم السبت 15-6-2019 كوبا أمريكا 2019

مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا، ينتظر الملاين من عشاق ومحبي المنتخب البرازيلي اللقاء الناري الذي يجمع بينة وبين بوليفيا، اليوم السبت الموافق 15-6-2019، وذلك في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تلعب في البرازيل، بينما تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب المورمبي من أجل متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا.









يلا شوت حصري البرازيل وبوليفيا مباشر، ومن جانبة يدخل منتخب البرازيل هذة المباراة وهو يأمل في تحقيق انتصار غالي، خصوصا وان مجموعتة تعتبر سهله نسبيا حيث يدخل في مجموعه البرازيل كل من بوليفيا، وفنزويلا، وبيرو، وتعتبر من اسهل المجموعات المتواجدة في بطولة كوبا أمريكا 2019، علي الجانب الاخر يدخل بوليفيا هذة المباراة وهو يأمل في استغلال اصابة نجم البرازيل السليساو نيمار، وتحقيق انتصار في اول لقاء له في البطولة، وسنتابع معكم واحدة من العيار الثقيل.





مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا

كورة ستار بث مباشر مباراة البرازيل اليوم، ومن المقرر ان تنطلق ضربة بداية مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم السبت 15 يونيو 2019 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي، علي ان يتم نقل اللقاء علي قناة بي ان سبورت ماكس 1 بجانب قناة بي ان سبورت ماكس 2.





القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا اليوم.





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