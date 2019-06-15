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"يا سيدي" لأدهم سليمان تنافس على صدارة يوتيوب (فيديو)

السبت 15/يونيو/2019 - 01:57 ص
يا سيدي لأدهم سليمان تنافس على صدارة يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 
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استطاعت أغنية "يا سيدي" للمطرب لأدهم سليمانـ من حصد عدد ضخم من المشاهدات منذ طرحها للمشاهدة والاستما بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتنافس الأغنية بقوة على صدارة يوتيوب، حيث اقتربت من تحقيق مليوم مشاهدة من طرح الأغنية بقناة أدهم سليمان في 13 يونيو الجاري.

وتقول كلمات الأغنية
أحب تاني ليه
هو انا مستغني عن روحي وللا ايه
احب تاني ليه
لاسني ولالياقتي يسمحولي بيه
مدد يا سيدي الحسين

حبيت بدال المَرّه 200
ولانابني غير جرح فقلبي
نارُه كَوتني علي الجنبين احب تاني ليه ؟
دفعت دم قلبي مصاريف يابيه
هو انا مليونير ؟
دا الكافيه غالي القهوه ب 100 جنيه!! وياريتنا اتقدرنا
لاشكرا ولاحد عبرنا
انا كده برنس زماني
مش طالبه حد يعطلنا



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