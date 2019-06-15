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صدقي : لا أتوقع وجود حصان أسود في أمم إفريقيا

السبت 15/يونيو/2019 - 02:03 ص
صدقي : لا أتوقع وجود حصان أسود في أمم إفريقيا
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح حماده صدقي المدير الفني السابق للجونة بأنه لا يتوقع وجود حصان أسود في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل. 

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"لا اتوقع حدوث مفاجأة في الدور الأول من البطولة".

وأضاف :"المغرب والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون من أقوى الفرق المشاركة في البطولة وستنافس على اللقب".

واختتم صدقي تصريحاته قائلاً :"لا اتوقع وجود حصان أسود في البطولة والكونغو فريق ضعيف".

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