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أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف (صورة)

السبت 15/يونيو/2019 - 02:01 ص
أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف (صورة)
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مصطفي الجندي
 
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توجه جهاد جريشة الحكم الدولي بالشكر إلى مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم عقب قرار رفع إيقافة عن إدارة المباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر يونيو الحالي.


وكتب جريشة عبر صفحتة الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" اتوجه بالشكر إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه أحمد شوبير، مبدياً فخرة بكونة حكم مصري ينتمي للاتحاد المصري لكرة القدم.


وكان جريشة قد تعرض مؤخراً للإيقاف من جانب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية أحداث ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي والتي شهدت إعتراضات من الفريق المغربي على قرارات الحكم .

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