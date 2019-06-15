elCopa لايف مباراة البرازيل ضد بوليفيا كورة ستار Kora live brazil بث مباشر BEIN MAx

رابط مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف اون لاين بث مباشر البرازيل وبوليفيا كورة بلس مباشر الاسطورة البرازيل بث مباشر كورة اون لاين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 00:30 من صبيحة يوم السبت بتوقيت جرينتش على ملعب المورمبي، وتستضيف البرازيل نسخة البطولة الحالية والتي تحدث عنها مسئول المسابقات في اتحاد الكرة الجنوبية هوجو فيجيريدو وأكد أنها ستكون الأفضل في تاريخ البطولة باستعدادات البرازيل وتوفير الملاعب الجاهزة.

البث المباشر لمباراة البرازيل وبوليفيا السبت 15 يونيو انطلاقاً من الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة.





المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى ستكون منقولة حصرياً على MAX3 و MAX4.





مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا في بث مباشر عبر الانترنت

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