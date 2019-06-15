توفيق عكاشة يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الدولار خلال الفترة المقبلة: "المواطن سيشعر بالراحة" (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولار سيستمر في الانخفاض، وغلاء الأسعار شيء طبيعي أنه يحدث الأن، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعيش في استقرار اقتصادي واجتماعي.









وأوضح "عكاشة"، في برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، مساء الجمعة، ان الأسعار ستتحسن في السنة القادمة، وسنشعر بأثر انخفاض الدولار، وتحسن اقتصادي.





وأكد أن الاقتصاد المصري من أكبر 3 اقتصاديات في المنطقة بأكملها، ونجحت مصر في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها، والذي يبلغ حوالي 1،9 مليون برميل يوميا.



