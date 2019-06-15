عماد النحاس: قمة الأهلي والمقاولون فقدت بريقها
السبت 15/يونيو/2019 - 01:31 ص
ريهام عبد المحسن
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أعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن استياؤه من تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي وأكد أنها فقدت حماسيتها.
وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بس سي مصر :"فوز المنتخب في أول مبارتين يضمن تصدره للمجموعة وكلا من محمد وأحمد الشناوي يصلحا لحراسة مرمى المنتخب".
واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون أفقدها حماسها ولا اعتقد أن الأهلي يخسر من فرقتين أثناء الموسم".
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