عماد النحاس: قمة الأهلي والمقاولون فقدت بريقها

أعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن استياؤه من تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي وأكد أنها فقدت حماسيتها.









وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بس سي مصر :"فوز المنتخب في أول مبارتين يضمن تصدره للمجموعة وكلا من محمد وأحمد الشناوي يصلحا لحراسة مرمى المنتخب".









واختتم النحاس تصريحاته قائلاً : " تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون أفقدها حماسها ولا اعتقد أن الأهلي يخسر من فرقتين أثناء الموسم".



