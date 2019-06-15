صدقي يرشح منتخبين عربيين للتتويج بأمم إفريقيا
السبت 15/يونيو/2019 - 01:30 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
رشح حماده صدقي المدير الفني السابق للجونة منتخبي المغرب ومصر للتتويج بأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل.
وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"المغرب من الفرق الرائعة وقدم آداء مميزا في مونديال 2018 وارشحها للفوز باللقب بجانب مصر".
واختتم صدقي تصريحاته قائلاً :"يجب أن تلعب مصر على المركز الأول لأنها لو احتلت المركز الثاني فستواجه السنغال أو الجزائر".
Advertisements