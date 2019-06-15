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صدقي يرشح منتخبين عربيين للتتويج بأمم إفريقيا

السبت 15/يونيو/2019 - 01:30 ص
صدقي يرشح منتخبين عربيين للتتويج بأمم إفريقيا
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ريهام عبد المحسن
 
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رشح حماده صدقي المدير الفني السابق للجونة منتخبي المغرب ومصر للتتويج بأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل. 


وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"المغرب من الفرق الرائعة وقدم آداء مميزا في مونديال 2018 وارشحها للفوز باللقب بجانب مصر".


واختتم صدقي تصريحاته قائلاً :"يجب أن تلعب مصر على المركز الأول لأنها لو احتلت المركز الثاني فستواجه السنغال أو الجزائر".

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