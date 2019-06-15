عاجل.. مفاجأة نارية تسعد ملايين المصريين بشأن أسعار الليمون في الأسواق

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، عن ارتفاع أسعار الليمون حتى وصل سعره 100 جنيه للكيلو.





وأضاف النجيب، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، أن العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت على كافة الخضروات ومن بينها الليمون.





وأكد أن أزمة ارتفاع أسعار الليمون انتهت، واليوم الأسواق تشهد انخفاض كبير في أسعار كافة السلع، حيث يصل سعر الليمون من 30-35 جنيها في أغلب الأسواق، ويبلغ سعره في المزارع لدى الفلاح لـ 25 جنيه، مشددًا على أن الحلقات الوسيطة تقوم بوضع هامش ربح على السلع، ولابد أن يكون هناك إصلاح مجتمعي بجانب الاصلاح الاقتصادي الذي يتم.





سعر كيلو الليمون يسجل 35 جنيها في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات، اليوم، شدت حالة من الثبات في سوق العبور.





وتراوحت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3.70 جنيهات.





ووصل سعر كيلو الكوسة 1.50 إلى 3 جنيهات، والفاصوليا بـ9 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 8 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4.5 جنيه، والملوخية 6 جنيه ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من ٣٥ إلى ٤٥ جنيه.



