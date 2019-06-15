الكشف عن الحارس الأساسي للمنتخب في بطولة الأمم الإفريقية

اقترب أحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز من حراسة عرين الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما أشاد به أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب.









وحصل ناجى على الضوء الأخضر من المدير الفنى خافير أجيري، لمشاركة أحمد الشناوي بشكل أساسي بكأس الأمم، رغم تواجد كل من محمد الشناوى ومحمود عبدالرحيم جنش.









وكان ناجى قد أطمئن على أحمد الشناوى وجنش الذى شاركوا خلال لقاء تنزانيا ودياً، وسيطمئن أيضاً على جاهزية محمد الشناوى خلال لقاء غينيا الودى المقرر له الأحد.