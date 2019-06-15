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ميلان يصدم نجم يوفنتوس بهذا القرار

السبت 15/يونيو/2019 - 01:02 ص
ميلان يصدم نجم يوفنتوس بهذا القرار
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عمر عبدالعزيز
 
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اجتمع خلال يوم أمس مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مع الوكيل أليساندرو لوتشي، وتم النقاش فيه والتقييم للاعبيهم الإسباني سوسو والايطالي كالابريا.

وبحسب صحيفة الكوريري ديلو سبورت، فإن الطرفان تحدثا كذلك حول موكل آخر للوتشي وهو جناح يوفنتوس خوان كوادرادو، حيث تشير الصحيفة إلى أن الوكيل عرض خدمات اللاعب الكولومبي على الروسونيري.

وبالوقت الحالي ليس هناك شيء ملموس وبشكل مبدأي لا تبدو فكرة مقنعة كثيراً للميلان، حيث أن كوادرادو من جهته في الميزان ما بين البقاء او الرحيل بالنسبة لليوفي بعدة عدة سنوات قضاها في الفريق.
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المزيد عن: يوفنتوس ميلان كوادرادو كالابريا سوسو
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