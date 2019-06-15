باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة عملاقة من يوفنتوس
السبت 15/يونيو/2019 - 12:45 ص
عمر عبدالعزيز
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سيكون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد للدخول على خط التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي، وفقاً لما ورد عن أحد المواقع الفرنسية.
الجدير بالذكر أن لاعب وسط لاتسيو والمنتخب الصربي يعتبر خيار بديل بالنسبة ليوفنتوس بعد الهدف الرئيسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لهذا المركز.
ولكن هناك ليوناردو العائد الى ادارة باريس يعرفه جيداً بعدما حاول ضمه الى الميلان من قبل، لاتسيو يطلب حوالي 100-90 مليون يورو.
وبالطبع لن يرضى مسؤولي اليوفي بدفعها مباشرة بحال التفاوض معهم لكن النادي الفرنسي سيكون اقرب للوصول لها، لذلك الحذر لليوفي اذا ما اراد ميلينكوفيتش سافيتش.
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