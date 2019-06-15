نقيب الممثلين: شائعة وفاة عزت أبو عوف كاذبة.. وحالته الصحية مستقرة
السبت 15/يونيو/2019 - 12:35 ص
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أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، أن الشائعات المنتشرة حول وفاة الفنان عزت أبو عوف ةتدهور الحالة الصحية للفنان كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وناشد من جانبه الجميع خلال تصريحات صحفية بعدم الإنسياق وراء الشائعات الكاذبة.
وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تسبب الإزعاج للفنان الكبير الذى يتابع الأخبار بنفسه".
كان نقيب الممثلين صرح أول أمس بأن عزت أبو عوف يتواجد بالفعل داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات ويخضع لإشراف طبي.
كما طالب زكي، الجمهور والمتابعين لحالة الفنان الكبير بالدعاء له.
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