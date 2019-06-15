تفاصيل اللجنة الختامية للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

اختتمت اللجنة الختامية للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والذي عقد اليوم الجمعة، مركز لوجوس البابوي بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون، أعمال الجلسة الختامية لاجتماعات المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.





وأوصت اللجنة الآتي:





اولا : القرارات

الاعتراف بالأديرة الآتية:

أديرة الرهبان

١- دير القديس هرمينا السائح بأسيوط

٢- دير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية.





أديرة الراهبات:

١- دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.





ثانيا : التوصيات

توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات الرئيسية:

١- تأجيل تجليس الآباء الأساقفة الجدد فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى يتفرغ الأب الأسقف للدراسة وتبادل الخبرات.

٢- إنشاء صندوق لرعاية الإيبارشيات ذات الاحتياج بحيث تشارك فيه كل الإيبارشيات بشكل اختياري عملًا بالمبدأ الإنجيلي: "وكان عندهم كل شيء مشتركًا" (أع 44:2) .

٣- وضع منهج تأهيلي للمكرسين والمكرسات وتوجيههم إلى مجالات خدمية (التكريس العامل) وتشجيعهم على الدراسات التكميلية، والدراسات العليا في مجالات خدمتهم.





توصيات لجنة الأسرة الرئيسية:

١- ضم منهج معهد كبار السن إلى معهد الرعاية

٢- وجود دار لكبار السن فى جميع الإيبارشيات وعمل اجتماع أسبوعي لهم بجميع الكنائس.

٣- دراسة إضافة "تعهد العروسين" إلى صلاة الإكليل.

٤- إنشاء لجنة فرعية تختص برعاية المرأة بكل متطلباتها.





توصيات لجنة الرعاية والخدمة الرئيسية:

١- تفعيل قاعدة البيانات للتكامل بين لجان البر بالإيبارشيات معًا ومع اللجنة المركزية بالبطريركية

٢- إضافة مواد الصحة النفسية ومكافحة الإدمان لمناهج الكليات اللاهوتية والمعاهد الدينية.

٣- تطبيق برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة.





توصيات لجنة الإيمان والتعليم الرئيسية:

١- تشكيل لجنة لوضع دستور إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

٢- تشكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة الإيمانية تكون مسئولة عن مراجعة أي تعليم خاطئ ينشر سواء على الميديا أو على المنابر وسيكون مقررها نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا.





توصيات لجنة العلاقات والحوارات المسكونية:

١- عمل خريطة مسكونية لكل العلاقات والحوارات مع الكنائس الأخرى، مع عمل سجل إلكترونى مبوب لتوثيق نتائج الحوارات.





توصيات لجنة العلاقات العامة الرئيسية:

2-تسليط الضوء على الدور الوطنى لآباء الكنيسة والإكليروس والعلمانيين وتأثيرهم في المجتمع من خلال مناهج التربية الكنسية والمنابر والميديا.





توصيات لجنة الطقوس الرئيسية:

١- يقال لحن "أللي القربان" طوال السنة.

٢- لايقال لحن "أونيم ناي" ولا "ياكل الصفوف" بدءًا من عيد الصعود.





توصيات لجنة الإعلام والمعلومات:

١- الاهتمام بأبناء الكنيسة من المتفوقين والموهوبين فى جميع المجالات.

2-العمل على إنشاء بنك المعرفة الكنسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتضمن كافة العلوم الكنسية بجميع فروعها.

٣- تسجيل سير الآباء بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين.





توصيات لجنة شئون الرهبنة والأديرة الرئيسية:

١- إصدار كتاب وثائقي للأديرة القبطية الارثوذكسية داخل مصر وخارجها.





توصيات لجنة شئون بلاد المهجر الرئيسية:

١- في حالة الاحتياج إلى استثناءات لقوانين الكنيسة والتقليد المقدس نتيجة احتياجات رعوية بكنائس بلاد المهجر يجب على الكاهن الرجوع إلى أسقف إيبارشيته ويمكن للأسقف الرجوع إلى قداسة البابا.





توصيات اللجنة الدائمة:

١- تشكيل مجلس التعليم الكنسي بواسطة قداسة البابا كخطوة أولى لتفعيل لائحة الأكاديمية اللاهوتية.

كانت اجتماعات لجان المجمع قد استمرت طوال الأسبوع الجاري، والتي من المنتظر أن تُنَاقَش خلال الجلسة الجارية، التقارير المقدمة منها.





وشارك في الجلسة ١١٣ عضو من اصل ١٢٨ عضو من أعضاء المجمع، بينما تغيب ١٥ من أعضاء المجمع لظروف المرض وبعض الظروف الاستثنائية





يذكر ان عدد أعضاء المجمع المقدس يبلغ ١٢٨ عضوًا، وهو يتكون من الآباء المطارنة والأساقفة بحكم درجتهم الكهنوتية، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية بصفتهم الوظيفية. وهو يعد الهيئة الكنسية العليا التي لها سلطة اتخاذ القرارات الكنسية كافةً.



