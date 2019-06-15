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سيسوكو ينتقل إلى الدوري المغربي

السبت 15/يونيو/2019 - 12:26 ص
سيسوكو ينتقل إلى الدوري المغربي
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كتب : حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية مغربية، على انتقال الكونغولي رودي سيسوكو مانغا ، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك آسفي المغربي.


وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن صاحب الـ 24 عامًا وقع على عقد يمتد لموسمين، لينضم لصفوف الفريق المغربي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأبدى هشام الدميعي المدير الفني لنادي أولمبيك آسفي، إعجابه بإمكانيات اللاعب، لذلك طالب بضمه سريعًا قبل أن يخطفه أحد الفرق المنافسة.


والجدير بالذكر أن سيسوكو سبق له اللعب في صفوف وادي دجلة المصري منذ موسمين، ولم يتمكن من إثبات قدراته مع الفريق.


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