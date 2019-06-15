جناح يوفنتوس على رادار أندية إيطاليا وإنجلترا

وفقاً للشائعات التي جمعها موقع التوتويوفي فإن العروض ستمر بالوصول الى نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل الجناح الكولومبي خوان كوادرادو.





ويتعي على كوادرادو ن تحديد مستقبله بأقرب وقت بين البقاء أو الرحيل، حيث أن ظل نهاية عقده في 2020، والموقع يشير بالتحديد لفرق انجليزية وهي ليستر سيتي وواتفورد وبإستعدادهم لعرض حوالي 15 مليون يورو لضم كوادرادو.



