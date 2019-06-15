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جناح يوفنتوس على رادار أندية إيطاليا وإنجلترا

السبت 15/يونيو/2019 - 12:26 ص
جناح يوفنتوس على رادار أندية إيطاليا وإنجلترا
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عمر عبدالعزيز
 
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وفقاً للشائعات التي جمعها موقع التوتويوفي فإن العروض ستمر بالوصول الى نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل الجناح الكولومبي خوان كوادرادو.

ويتعي على كوادرادو ن تحديد مستقبله بأقرب وقت بين البقاء أو الرحيل، حيث أن ظل نهاية عقده في 2020، والموقع يشير بالتحديد لفرق انجليزية وهي ليستر سيتي وواتفورد وبإستعدادهم لعرض حوالي 15 مليون يورو لضم كوادرادو.

وفي ايطاليا يرتبط كوادرادو بفرق مثل الإنتر ونابولي وفيورنتينا، لكن اليوفي يفضل من بينهم البنفسجي، كما أنه من غير المستبعد بعد مسألة بقاءه، الامور ستحل من خلال الاجتماعات قريباً.
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المزيد عن: يوفنتوس واتفورد نابولي ليستر سيتي كوادرادو انتر ميلان
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