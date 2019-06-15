لقطة تخطف الأنظار.. ماذا فعلت نانسي عجرم مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ (فيديو)





صدر من المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، لفتة إنسانية، خلال إحيائها حفلا غنائيا لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة" الفني.





وخلال الحفل، الذي أقيم أمس الخميس، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية بمدينة جدة، وشهد لافتة "كامل العدد"، لبت نانسي عجرم طلب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن تشاركها إحدى أغنياتها.





وسمحت نانسي عجرم للأمن المتواجد بصعود الطفلة التي تدعو داليا باسنان، على خشبة المسرح، وغنت معها أغنيتها "ما تيجي هنا".





وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات غناء نانسي عجرم مع الطفلة في الحفل، وأشادوا بإنسانيتها.





وأعربت نانسي، عن سعادتها بأول حفل لها في السعودية، موجهًة الشكر للمسؤولين على الحفل، والجمهور السعودي الذي حضر الحفل، وقالت نانسي، في بداية الحفل:"أشكر كل فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة، ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة".





وتغنت نانسي عجرم خلال حفلها الأول بالسعودية، بالعديد من أغنياتها الشهيرة، منها "بدنا نولع الجو، إحساس جديد، ما تيجي هنا"، وغيرها من الأغاني.





وكانت نانسي عجرم وصلت إلى جدة عصر أمس الخميس، استعدادا لإحياء حفلها الأول في السعودية، والذي شاركها فيه المطرب اللبناني، وائل جسار.