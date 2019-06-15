مانشستر يونايتد يتفوق على توتنهام وويخطف نجم الدوري الإسباني

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني متهيأ لخسارة خدمات لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، حيث يطلب ٦٧ مليون جنيه استرليني لبيعه.





وأشارت التقارير إلى أن النادي الإسباني على علم باهتمام جدّي من مانشستر يونايتد، خاصة أن مسؤلوو النادي سافروا لإنجلترا مؤخرًا، كما أن توتنهام هوتسبير هو الأخر مهتم باللاعب لكن عرضه البالغ ٥٣ مليون تم رفضه.



