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مانشستر يونايتد يتفوق على توتنهام وويخطف نجم الدوري الإسباني

السبت 15/يونيو/2019 - 12:14 ص
مانشستر يونايتد يتفوق على توتنهام وويخطف نجم الدوري الإسباني
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني متهيأ لخسارة خدمات لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، حيث يطلب ٦٧ مليون جنيه استرليني لبيعه.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإسباني على علم باهتمام جدّي من مانشستر يونايتد، خاصة أن مسؤلوو النادي سافروا لإنجلترا مؤخرًا، كما أن توتنهام هوتسبير هو الأخر مهتم باللاعب لكن عرضه البالغ ٥٣ مليون تم رفضه.

ويبدو أن مانشستر يونايتد مرشح لحسم الصفقة لصالحه، حيث ان دانيل ليفي رئيس توتنهام يرفض إنفاق مبالغ  كبيرة مثل باقي الأندية الكبيرة في إنجلترا.

ويُقال أن اللاعب يفضّل العمل تحت إدارة مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو الذي يضغط على إدارة ناديه ليحسموا الصفقة.
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المزيد عن: مانشستر يوناتيد لو سيلسو ريال بيتيس توتنهام
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