مستثمرو مرسى علم: زيارة صلاح إلى شواطئ البحر الأحمر فرصة ذهبية لم نستغلها



وأضاف أنه لا يوجد برامج سياحية معدة لنجوم البطولة حتى الآن، ولم يتم الدعوة لعقد أي اجتماع للتحضير لاستغلال البطولة سياحيا لصالح مصر.



قال عادل راضي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إنه لم يتم استغلال زيارة اللاعب العالمي محمد صلاح إلى شواطىء البحر الأحمر في الترويج للسياحة بمصر بشكل جيد.وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن زيارة صلاح كانت فرصة ذهبية لمصر، ولكن لم يتم سوى نشر صور له على صفحات "الفيسبوك"، مقترحًا دعوة نجوم بطولة الأمم الأفريقية لزيارة مناطق سياحية في مصر.