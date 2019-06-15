سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 15-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء

ستقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعلامت اليوم السبت 15-6-2019، ولوحظ ذلك بشكل نسبي خصوصًا مع انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم اليوم الجمعة، عند نفس معدلاتها مع تعطل عمل البنوك اليوم وجاءت الاسعار في هذا المتوسط 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.





ويقدن البنك المصري الخليجي، اليوم السبت، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫٤٦ جنيها، فيما قدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫٤٧ جنيها.









سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية





4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع









وكان البنك المركزي المصري، قرر تحرير سعر الصرف وذلك حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.



