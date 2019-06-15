رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر يهاجم حمدي رزق على الهواء.. والأخير يرد

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هاجم المهندس شريف الجعار رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر، الإعلامي حمدي رزق أثناء مناقشته قانون الإيجار القديم بعد أن وجه له الأخير طلب بعدم مقاطعة ضيفه الأخر المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة ليعطيه حق الرد.



وبدأت الواقعة، عندما وجه الإعلامي حمدي رزق، كلمة لضيفه شريف الجعار رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر في برنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة قائلًا: " خليني اسمع ضيفي الأخر.. عايز افهم منه زي ما سمعتك "، ورد "الجعار" منفعلًا: " أنا لما بتكلم بينفعل المهندس عليه.. هو بيتعصب عليه ليه ! ما هو سهل أنا كما اتعصب عليه.. هو بيتكلم كلام غلط ولما ارد بيتعصب ! هو ده عدل !".



ورد رزق منفعلًا حيث قال: "هو حضرتك قيم على كلامه.. مش كده يا شريف، نلتزم بآداب الحوار إلا نهى الحلقة".

