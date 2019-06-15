بعد فوزه بوسام الاستحقاق.. هاني عازر يوجه رسالة إلى الشباب



وأشار "عازر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه شعر أنه داخل مصر أثناء تكريمه، معربا عن سعادته بحضور وزيرة الهجرة التكريم، وتواصل عدد من المسئولين معه، مؤكدًا أن ما يحاول أن يقدمه لمصر واجب عليه، وهو قليل مقارنة بما قدمته مصر له.



ووجه رسالة إلى الشباب، "اتعبوا وافرحوا بعملكم.. ومفيش حاجة مستحيلة"، مؤكدا أن مصر ستكون "قد الدنيا" مثلما قال الرئيس السيسي.



أعرب الدكتور هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، عن سعادته لحصوله على وسام الاستحقاق من الدولة الألمانية، قائلا: "أنا فخور أني منكم".