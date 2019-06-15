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رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر: القانون يمنع عمل الطفل

السبت 15/يونيو/2019 - 12:06 ص
رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر: القانون يمنع عمل الطفل
أحمد مصيلحي
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أمنية فوزي
 
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قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن أغلب ما يتعرض له الطفل المصري هو العنف، لافتًا إلى أن القانون يمنع عمل الطفل قبل بلوغه 13 عامًا.

وأضاف "مصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أنه يوجد شروط قاسية لعمل الطفل من 13 عام لـ15 عام من ضمنها ألا يؤثر على تعليمه، وأن يكون 6 ساعات، وأن يتم بموافقة المحافظ، وأن ذلك يعني أن القانون يمنع عمل الأطفال في مصر.
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