سعر الدولار اليوم الجمعة 14- 6- 2019 في مصر بجميع البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2019، استقرارًا ملحوظًا عند نفس معدلاته السابقة، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع إغلاق البنوك اليوم فى عطلة رسمية.

وجاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 16.72 جنيه، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر بيع ببنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه.





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.71 للشراء و 16.81 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.71 للشراء و 16.81 للبيع.





سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري





سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.68 للشراء و 16.81 للبيع









سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.72 للشراء و 16.82 للبيع









سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.71 للشراء و 16.81 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع









وانخفض سعر الدولار فى مصر أمام الجنيه خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.





أما سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فقد استقر في نفس معدلات البيع والشراء بالبنوك المصرية بمعدل ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار لا يتعدى 10 قروش تقريباً.





وكان البنك المركزي المصري، قرر تحرير سعر الصرف وذلك حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.







