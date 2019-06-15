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"التضامن": لدينا 484 دار رعاية على مستوى الجمهورية

السبت 15/يونيو/2019 - 06:09 ص
التضامن: لدينا 484 دار رعاية على مستوى الجمهورية
علاء عبدالعاطي
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أمنية فوزي
 
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قال علاء عبدالعاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي،: "لدينا 484 دار رعاية على مستوى الجمهورية، ويوجد بهم حوالي 10 آلاف طفل".

وأوضح "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تكرس كل خدماتها للأسرة المصرية، وتعمل على المحافظة على الطفل.

وأضاف أن وزارة التضامن تقدم خدماتها للأسرة بما يضمن تحسين بيئة الطفل وضمان تعليمه ورعايته.
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