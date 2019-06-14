مانشستر يونايتد يغري ريال بيتيس بـ70 مليون لخطف نجم وسط الفريق
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:32 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات النجم الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب ريال بيتيس الإسباني.
اوبحسب ما ذكرته صحيفة "ستاديو ديبورتيفو" فإن مانشستر يونايتد أبلغ ريال بيتيس عن استعداده لتقديم ٧٥ مليون يورو للفوز بخدمات اللاعب الواعد.
بل أن مسؤولي الشياطين الحمر قد أكدوا على استعدادهم لتقديم أكثر في حالة غادر بول بوجبا صفوف الفريق خلال هذا الصيف.
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