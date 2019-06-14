الجمعة.. إعادة انتخابات مهندسي الغربية بين "عطية ويوسف" على منصب النقيب
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:48 م
آيات عامر
Advertisements
Advertisements
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد، النتيجة الخاصة بانتخابات رئيس النقابة.
وحصل المرشحين علي النتائج التالية: المهندسة إيناس محمد علي خاطر، على ٢٣٦ صوتًا، والمهندس حسام طلعت أحمد جمعة، على ٩٣ صوتًا، والمهندس عادل عطية سعد عطية، على ٨٧٦ صوتًا، المهندس عبده الشناوي، على ١٢٤ صوتًا، والمهندس علاء فهمي يوسف، على ٤١١ صوتًا، والمهندس علي محمد بسطويسي، على ٦٨ صوتًا، والمهندس فتوح الورداني، على ٤٤ صوتًا.
ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة المقررة للفوز (٥٠% +١) من أصوات الحضور، سيتم إعادة الانتخابات يوم الجمعة المقبلة الموافق ٢١ يونيو، بدءا من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً بين كلا من المهندس عادل عطية سعد عطية، والمهندس علاء أحمد فهمي يوسف.
يذكر أن إجمالي عدد المهندسين الناخبين ٣٤٢١٤ ناخب، وإجمالي عدد الحضور ١٩٠٤ وكانت الأصوات الصحيحة ١٨٥٢ صوتًا وعدد الأصوات الباطلة ٥٢ صوتًا.
Advertisements
- إعادة بين "سعودي" و"شلبي" على مقعد نقيب "مهندسين الإسكندرية" (صور)
- جولة إعادة بين"هشام سعودي" و"سمر شلبي" في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
- تعرف على نتائج انتخابات المهندسين بأسيوط
- تعرف على نتائج انتخابات المهندسين بالمحلة
- اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة تعلن نتائح الفرز
- 7 مرشحين على مقعد نقيب المهندسين بالغربية
- بمنافسة 7 مرشحين.. انطلاق انتخابات المهندسين في الغربية
- "ضبعون" يدلي بصوته في انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية
- غلق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية.. وبدء الفرز