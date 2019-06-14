الجمعة.. إعادة انتخابات مهندسي الغربية بين "عطية ويوسف" على منصب النقيب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد، النتيجة الخاصة بانتخابات رئيس النقابة.





وحصل المرشحين علي النتائج التالية: المهندسة إيناس محمد علي خاطر، على ٢٣٦ صوتًا، والمهندس حسام طلعت أحمد جمعة، على ٩٣ صوتًا، والمهندس عادل عطية سعد عطية، على ٨٧٦ صوتًا، المهندس عبده الشناوي، على ١٢٤ صوتًا، والمهندس علاء فهمي يوسف، على ٤١١ صوتًا، والمهندس علي محمد بسطويسي، على ٦٨ صوتًا، والمهندس فتوح الورداني، على ٤٤ صوتًا.





ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة المقررة للفوز (٥٠% +١) من أصوات الحضور، سيتم إعادة الانتخابات يوم الجمعة المقبلة الموافق ٢١ يونيو، بدءا من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً بين كلا من المهندس عادل عطية سعد عطية، والمهندس علاء أحمد فهمي يوسف.





يذكر أن إجمالي عدد المهندسين الناخبين ٣٤٢١٤ ناخب، وإجمالي عدد الحضور ١٩٠٤ وكانت الأصوات الصحيحة ١٨٥٢ صوتًا وعدد الأصوات الباطلة ٥٢ صوتًا.