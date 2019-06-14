ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريس هيمسورث يروج لفيلم Men in Black بنيويورك

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:27 م
كريس هيمسورث يروج لفيلم Men in Black بنيويورك
كريس هيمسورث
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

احتفل النجم كريس هيمسورث بالعرض الخاص للنسخة الجديدة من سلسلة أفلام Men in Black بمدينة نيويورك، بحضور نجمة الفيلم الشابة تيسا تومسون.

 

ولحق العرض الخاص للفيلم، ندوة جماهيرية حضرها كريس وحيدا بدون نجوم الفيلم الآخرين، بالمدينة الأمريكية، حضرها عدد كبير من صناع وتلاميذ معاهد السينما بنيويورك.

 

وتعد النسخة الجديدة إعادة هيكلة للقصة بدافع من شركة الإنتاج ويشارك تيسا تومسون في دور البطولة النجم الكبير كريس هيمسورث.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان فن شاهد الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
1
x
20:00
1
مالي