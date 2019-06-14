كريس هيمسورث يروج لفيلم Men in Black بنيويورك
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:27 م
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم كريس هيمسورث بالعرض الخاص للنسخة الجديدة من سلسلة أفلام Men in Black بمدينة نيويورك، بحضور نجمة الفيلم الشابة تيسا تومسون.
ولحق العرض الخاص للفيلم، ندوة جماهيرية حضرها كريس وحيدا بدون نجوم الفيلم الآخرين، بالمدينة الأمريكية، حضرها عدد كبير من صناع وتلاميذ معاهد السينما بنيويورك.
وتعد النسخة الجديدة إعادة هيكلة للقصة بدافع من شركة الإنتاج ويشارك تيسا تومسون في دور البطولة النجم الكبير كريس هيمسورث.
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