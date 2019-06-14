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برشلونة غاضب من أتليتكو مدريد بسبب "جريزمان"

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:21 م
برشلونة غاضب من أتليتكو مدريد بسبب جريزمان
جريزمان
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علاء خليف
 
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يسيطر الغضب على أروقة برشلونة الاسباني، عقب قيام مسؤولين في أتلتيكو مدريد بالكشف عن حقيقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

 

وسبق لجيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الإعلان عن رحيل أنطوان جريزمان صوب برشلونة الاسباني، خلال ميركاتو الصيف الحالي، موضحاً أن النادي الكتالوني ينتظر الأول من يوليو بهدف إتمام الصفقة والإعلان عن تعاقده بصورة رسمية مع المهاجم الفرنسي.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" أن نادي برشلونة غاضباً من تصريحات مارين، بعد أن أفسد الأخير عنصر مفاجأة التعاقد مع جريزمان، كما أن النادي الكتالوني حاول إخفاء الأمر من أجل التمهيد للجماهير التي قد تعارض فكرة التعاقد مع المهاجم الفرنسي، بعد رفضه الانضمام إلى برشلونة قبل عام من الآن.

 

ويعتقد برشلونة أنها لم تكن اللحظة المناسبة للاعلان عن تعاقده مع جريزمان، خاصة أن النادي الكتالوني ينتظر الأول من يوليو، حتى ينخفض الشرط الجزائي الخاص بالمهاجم الفرنسي إلى (120) مليون يورو.

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