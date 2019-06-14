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أتلانتا يستهدف التعاقد مع جوهرة ريال مدريد

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:25 م
أتلانتا يستهدف التعاقد مع جوهرة ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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يسعى نادي أتلانتا الإيطالي، للتعاقد مع نجم ريال مدريد مارتن أوديجارد على سبيل الإعارة، حيث أن مشاركة النادي الإيطالي في دوري الأبطال هذا الموسم قد تُساهم في تطور اللاعب النرويجي ليعود إلى مدريد.

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" أن صعوبة الدوري الإيطالي بالنسبة للاعبين المهاريين مثل أوديجارد أمرٌ سيجعل ريال مدريد يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار ولكن على الجانب الآخر قد يساعده ذلك على إنهاء مرحلة تعلمه لكرة القدم بعدما يواجه صعوبة التعرض لأخطاء كثيرة ومواجهة دفاعات مغلقة أكثر ومساحات أقل.

ولذلك يظل قرارًا به قدر كبير من المخاطرة لأن الأمور قد تسير على خير ما يرام إن استطاع أوديغارد التغلب على تلك الدفاعات والحصول على الدقائق في الكالتشيو ودوري الأبطال أو قد تسير الأمور على نحوٍ سيء إن لم يستطع تقديم ما هو منتظر منه ليظل حبيس الدكة حتى نهاية إعارته.
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المزيد عن: ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اوديجارد اتلانتا
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