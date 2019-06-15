ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"نجدة الطفل": استغلال الأطفال في مجال الزراعة بنسبة 60%

السبت 15/يونيو/2019 - 06:06 ص
نجدة الطفل: استغلال الأطفال في مجال الزراعة بنسبة 60%
صبري عثمان
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن رقم نجدة الطفل 16000، خط له وضعية قانونية ومعني بتلقي شكاوى وبلاغات خاصة بالأطفال.

وتابع عثمان، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"،: "نستقبل أي بلاغات تتعلق بعمالة الأطفال، أو أي إهانة يتعرض لها الطفل".

وأوضح أنه يوجد 4 أشكال رئيسية لعمالة الأطفال في مصر، لافتًا إلى أنه يتم استغلال الأطفال في مجال الزراعة بنسبة 60% في مصر، و40% في الأعمال الأخرى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية