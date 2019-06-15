"نجدة الطفل": استغلال الأطفال في مجال الزراعة بنسبة 60%

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قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن رقم نجدة الطفل 16000، خط له وضعية قانونية ومعني بتلقي شكاوى وبلاغات خاصة بالأطفال.



وتابع عثمان، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"،: "نستقبل أي بلاغات تتعلق بعمالة الأطفال، أو أي إهانة يتعرض لها الطفل".



وأوضح أنه يوجد 4 أشكال رئيسية لعمالة الأطفال في مصر، لافتًا إلى أنه يتم استغلال الأطفال في مجال الزراعة بنسبة 60% في مصر، و40% في الأعمال الأخرى.

