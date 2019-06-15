من قتل الطفلة "نغم" لـ"اغتصاب فتاة" وحرق سائق.. 8 جرائم مأساوية خلال أسبوع في القاهرة والجيزة



ورصدت "بوابة الفجر" أبرز الجرائم التي وقعت خلال الأسبوع:



- "مشتغلش من ثورة يناير"

فى منطقة حدائق حدثت واقعة مأساوية حيث أقدم عاطل على الانتحار بشنق نفسه لعد قدرته على الزواج وبعد ثلاث أيام أنبعثت رائحة كريهه من شقة المتوفى مما جعل الجيران يسرعون لطرق باب الشقة وعند عدم الأستجابة قاموا بكسر الباب، وعثروا على المتوفى مشنوقا ومعلق فى سقف الغرفة، وتبين من تحريات المباحث أن الجثة لرجل أربعينى،عاطل وكان يعمل فى مجال السياحة بشرم الشيخ قبل ثورة يناير، وفى الآونة الأخيرة انتابته حالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرته على الزواج بسبب ظروفه المالية فشنق نفسه.



- مسجل يشوه وجه طالب بـ"موس"

شوّه مسجل خطر، وجه أحد الأطفال في منطقة المطرية، وعلى الفور أستغاث طالب بأعدادى عندا رأي مرور قوة أمنية فى ميدان الأميرية مصاب بجرح قطعى فى الوجه.

وباعترافات الطالب أمام المباحث قال أنه حال سيره استوقفه أحد الأشخاص بعد وصفه لشكله، هدده بشفرة موس واستولى منه على مبلغ مالي، وحال مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثا إصابته.

وبتكثيف التحريات تبين أنه مسجل خطر وتم القبض عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



- استسلم لشكواه وطعن والدته

هوس الشك والدفاع عن الشرف بمنطقة البساتين جعل شاب يطعن والدته بعد تشاجره معها فور رؤيته لشخص غريب داخل المنزل، فبدا فى الشك فى سلوكها فقام بسحب سكين من المطبخ وقاما بطعنها عدة طعنات، وعندما أقدم ليطعن الرجل الغريب الذى كان متواجد مع والدته لاذ بالفرار ولم يلحق به.



وفاة شخص بسبب الخلافات

فى منطقة السلام وقع خلاف بين 4 أشخاص تطور إلى شجار عنيف أسفر عنه وفاة شخص.

وبالتحريات والفحص تبين أن لجثة لشاب ثلاثينى العمر، مصاب بعدة طعنات فى الصدر والرقبه وأنه كان يوجدخلافات بينه وبين أصدقائه ويوم الواقعه أستدرجه المجنى عليه ثم اخذوه الى مكان بعيد عن اهالى المنطقة وقاما بطعنه وسرقة مبلغ 800 جنيه منه.



خطف وضرب واغتصاب بمدينة بدر

واقعة مأساوية شهدتها مدينة بدر هذا الأسبوع عندما قاما عاطلين بخطف فتاة وأغتصابها بعد ما هددوها بسلاح أبيض داخل عقار تحت الإنشاء، حيث كانت الفتاة مع خطيبها، ويوم الواقعة قاما المتهمين بالنزول من سيارة أجرة واستيقاف سيارة ملاكى ملك خطيب المجنى عليها وقاما بضربه بعصا خشبية وقاما بأختطاف الفتاة وأغتصابها.



كان يقوم بتربيتها فقتلها

وفى بولاق الدكرور، قاما سائق بقتل نجلة زوجته، طفلة 4 سنوات، حيث أعترف أمام المباحث أنه اقدم على قتلها بمساعدة والدتها لتبولها على سرير غرفة النوم فقاما بالتعدى عليها بالضرب بعصا حتى الموت محدثا نزيف حاد بالرأس وكدمات متفرقة بالجسد مما أدى الى وفاتها فى الحال.



سائق يقتل زوجته بسبب شجارها الدائم

قاما زوج بقتل زوجته فى منطقة 15 مايو بعد طعنها ب 6 طعنات، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية بالواقعة ـامام النيابة زانه اقدم على قتل زوجته بسبب كثرة الخلافات بينهم على مصاريف المنزل وأن المتهم كان يمر بازمة ماليه، ويوم الواقعه تطورت الخلافات الى مشاجرة فقام بطعن زوجته عدة طعنات بالرقبة والصدر مما أى الى وفاتها فى الحال.



شقيقين يقتلان سائق ويحرقوا جثته

حادثة بشعة هزت منطقة الشروق حيث قام عاطلين بقتل سائق ميكروباص ثم أشعال النيران بالسيارة وبداخلها جثة المجنى عليه وحرقها بالكامل.

وتبين من التحريات أن السياره كانت بطريق (مصر الإسماعيلية) الصحراوي وقاما شقيقين حلاق وعاطل كانوا على خلاف سابق مع زوجة المجنى عليه وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وقاما على أثرها أحدهما باتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجنى عليه، ما أثار حفيظتهما.

وأضافا أنهما قررا التقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، ثم قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعنى بالصدر، ما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما.



شهد الأسبوع الجاري، جرائم قتل في عدة أماكن بمحافظة القاهرة والجيزة تنوعت أسبابها ما بين: انتحار وخلافات وشك ومشاجرة وخطف وأغتصاب.