ريال مدريد يفرط في نجمه المتألق لصالح أتلتيكو بسهولة !
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:15 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد سمح لنجمه المدافع المتألق، ماريو هيرموسو، الذي يمتلك حق تفعيل شرائه، بحرية الانتقال لأي نادي هذا الصيف.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن هناك اتفاق تام بين أتليتكو مدريد وماريو هيرموسو، وقد قرر ريال مدريد عدم تفعيل خيار الشراء.
وعلقت التقارير على هذا الأمر بأن ريال مدريد وعد هيرموسو باحترام رغبته بالانتقال إلى أتليتكو.
Advertisements
المزيد عن: هيرموسو ريال مدريد اسبانيول اتلتيكو مدريد
- اخبار ريال مدريد - إسبانيول يستلسم لرغبة الملكي في التعاقد مع نجم الفريق
- تألق خافي سانشيز يقرب من عدم تعاقد ريال مدريد مع هيرموسو
- تقارير تكشف أولى صفقات ريال مدريد الصيفية
- 5 مدافعين على مائدة ريال مدريد لتعويض الرحيل المحتمل لـ"فاران"
- تعرف على الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع ريال مدريد في الصيف
- إسبانيول يُلمح لقرب رحيل نجمه إلى ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يهزم برشلونة ويحسم صفقته الثانية وزيدان يرفض رحيل نجم الريال
- لماذا لا يعود هيرموسو إلى ريال مدريد ؟
- بعد تألقه اللافت.. ريال مدريد يُعيد نجمه مقابل 7.5 مليون فقط !
- أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم السبت 1 يونيو 2019