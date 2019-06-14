بورصة أمريكا تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين اجتماع للمركزي الأمريكي
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:36 م
رويترز
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أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم بينما تضررت أسهم التكنولوجيا من تحذير بشأن المبيعات من شركة برودكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 17.16 نقطة، أو 0.07%، إلى 26089.61 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.66 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 2886.98 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 40.47 نقطة، أو 0.52%، إلى 7796.66 نقطة.
لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب، مع صعود ناسداك 0.71% وستاندرد آند بورز 0.48% وداو جونز 0.41%.
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