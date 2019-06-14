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النقل: لا يوجد تعيينات.. حتى وإن كانوا أبناء عاملين

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:19 م
النقل: لا يوجد تعيينات.. حتى وإن كانوا أبناء عاملين
وزارة النقل
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هدى عبدالرازق
 
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أوضحت وزارة النقل، أن مرتبات العاملين بقطاعات الوزارة تحددها الدولة، مشيرًا أنه تقرر ربط الحافز بالإنتاج، معقبة: "اللي هيشتغل هياخد حافز".

وأشارت، خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد تعيينات جديدة بالوزارة، وحتى وإن كانوا أبناء عاملين، مضيفة أنه لا يوجد تعيين في كل قطاعات الدولة.

وأوضحت أن دخل السكك الحديدية بالكامل يبلغ 3 مليار جنيه، بينما المصروفات تصل إلى 6 مليار جنيه.
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