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البابا فرنسيس يستقبل وفدًا من الحجاج القادمين من باناما

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:14 م
البابا فرنسيس يستقبل وفدًا من الحجاج القادمين من باناما
البابا فرنسيس الثاني
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حازم رفعت
 
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استقبل قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، أمس الخميس،  في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدًا من الحجاج القادمين من باناما التي استضافت في كانون الثاني يناير 2019 اليوم العالمي الرابع والثلاثين للشباب، وأراد الوفد التعبير عن امتنانه للأب الأقدس بعد الاحتفال بهذا اليوم العالمي للشباب في بلدهم.

وقال البابا فرنسيس، من الجيد أن نشكر بعضنا البعض وذكّر في الآن معًا بأن كلمة "شكرا" هي من بين ثلاث أساسية في الزواج: من فضلك، شكرًا، عفوًا. وأضاف أنها كلمات ثلاث يذكّر بها الأزواجَ دائمًا. 

واشارالي إن زيارته هذا البلد احتفالا باليوم العالمي الرابع والثلاثين للشباب في كانون الثاني يناير الفائت، مضيفاً إنه رأى شعبًا نبيلاً، معرباً عن شكره وامتنانه للعمل الذي تم القيام به، وسلط الضوء أيضًا على الحوار بين الأجيال مشددا على أهمية تعزيز الحوار بين الشباب والأجداد لاستعادة الجذور، ذاكرة الجذور، وتحدث في هذا الصدد عن تقوية الجسر بين الشباب والأجداد. وفي ختام كلمته إلى الحجاج القادمين من باناما قال البابا فرنسيس إنه كان سعيدًا جدًا خلال زيارته هذا البلد، شاكرًا الجميع مجددا على ما قاموا به. 

يشار إلى أن قداسة البابا فرنسيس قد قام بزيارة رسولية إلى باناما من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من كانون الثاني يناير من العام 2019 لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الرابع والثلاثين للشباب الذي تمحور حول موضوع "أَنا أَمَةُ الرَّبّ فَليَكُن لي بِحَسَبِ قَولِكَ" (لوقا 1، 38). 
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