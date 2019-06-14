أزمة طاحنة تضرب ريال مدريد وزيدان في حيرة

سيكون الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، أمام مشكلة جديدة قد تعكر صفو المدريديستا وسط الميركاتو الصيفي الجيد حتى الآن للنادي الملكي بعد ضم 5 صفقات.





وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن تعاقد ريال مدريد مع 5 صفقات جديدة وهم؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وإيدير ميليتاو وفيرلان ميندي، بجانب عودة المعارين جيمس رودريجيز، دي توماس، ثيو هرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، ولونين هي بمثابة أزمة لزيدان.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المدرب زيدان أمامه حالياً 37 لاعباً، في ظل عدم الاستغناء عن أي عنصر إلى الآن، ويمكن أن يتم الاستغناء عن 15 لاعباً.





ويسعى الفرنسي زيدان إلى عمل إعادة هيكلة لقائمة الفريق، وكذلك الحصول على مبلغ 300 مليون يورو على الأقل، من أجل تمويل الصفقات الجديدة، لأنه لن يكتفي بالصفقات التي تم التعاقد معها حتى الآن.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب إدارة ريال مدريد من ضم الفرنسي الدولي بول بوجبا من مانشستر يونايتد لتدعيم خط وسط الفريق استعداداً للموسم الجديد.



