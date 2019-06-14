نظام نور | الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 | نتائج الفصل الدراسي الثاني | ابحث عن النتيجة بدون رقم سري | noor

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 ومعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني ، ودرجات الأبناء في المدرسة وفي المراحل الدراسية المتعددة والتواصل إلكترونيا بخدمات الرسائل القصيرة التي تربطهم بالمدرسة والمعلم. نظام نور، تعمل وزارة التعليم السعودية علي تطوير المنظومة التعليمية داخل المجتمع السعودي وإخضاع كافة الإمكانيات المتاحة. من أجل تطوير التعليم السعودي وتوفير الوقت والمجهود، ويتمكن أولياء الأمور من الدخول ألي نظام نور عن طريق بوابة نور الإلكترونية ( noor ) للموقع وتسجيل أبناءهم أو تغيير بعض البيانات أو تعديل كلي للبيانات، وأيضا





ومن ناحية أخري تربطهم بالنظام من أجل معرفة مستوي الطالب وأوقات الغياب والحضور، وكذلك التأخير عن حضور الحصص الدراسية والعديد من المميزات التي أعطت للتعليم السعودي قفزة غير عادية في كافة مجالات التعليم والصحة والثقافة.





نظام نور

يتيح نظام نور الإلكتروني ( noor ) لنتائج الطلاب تسجيل السعوديين والدخول الي النظام عن طريق أدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، ثم تسجيل الدخول ومن ثم تسجيل الأبناء في نظام نور أو نقل الأبناء وتعديل بعض البيانات أو معرفة نتائج الطلاب بشكل سهل وبسيط جدا ومن خلال الفيديو التالي: سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور الجيدة جدا التي سوف تساعد أولياء الأمور في التسجيل أو في معرفة كيفية الحصول علي التعليمات الخاصة بالنظام وربطة بالجوال الخاص به كما يمكن لكل أولياء الأمور من دخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بشكل سريع وتفحص الموقع بكل سهولة ، والحفاظ علي المعلومات بكل سرية ومعرفة مستويات الطلاب بشكل تام وجيد.





موقع نور بدون رقم سري