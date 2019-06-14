أسطورة ألمانيا يكشف عن النادي القادم لـ خاميس رودريجيز
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:10 م
عمر عبدالعزيز
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أشار لوثر ماتيوس نجم ألمانيا السابق، إلى أنه يرى النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني في يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم القادم.
وقال ماتيوس: "تحدثنا قبل أسبوعين خلال احتفالات بايرن بلقب البوندسليجا، هو مقرب جدًا من رونالدو وقال لي إن كريستيانو تواصل معه وأخبره أنه يريده معه في يوفنتوس".
وواصل نجم ألمانيا السابق: "يمكنني أن أتفهم رغبة كريستيانو فخاميس يمكنه أن يخدم رونالدو ويساعده على تسجيل الأهداف ومن ثمّ يتسنى لكليهما التألق واللمعان".
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