بورصة دبي تتجاهل التوترات الجيوسياسية وتربح 1.27 مليون درهم (انفوجراف)

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المنتهي اليوم الخميس، ليضيف على مكاسبه نحو 1.27 مليار درهم خلال تعاملات أول أسبوع من يونيو الجاري.





وتجاهلاً للتوترات الجيوسياسية اليوم، صعد المؤشر العام بنسبة 0.48 بالمائة، إلى المستوى 2633 نقطة، رابحاً 12.67 نقطة، متوافقاً مع الأسبوع الأخير من مايو الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.





وقاد الارتفاعات قطاع البنوك 0.78 بالمائة، تلاه العقارات 3.49 بالمائة، ثم الخدمات 2.19 بالمائة.





ومن أبرز الأسهم الصاعدة خلال الأسبوع الحالي، سهم الإمارات دبي الوطني 2.25 بالمائة، وإعمار مولز 0.52 بالمائة، وداماك 2.33 بالمائة.





كذلك ربح أسهم مثل الإثمار القابضة 2.67 بالمائة، وتبريد 5.10 بالمائة، وأمانات 0.51 بالمائة.





في حين تراجع قطاع الاستثمار 0.03 بالمائة، والسلع الاستهلاكية 6.29 بالمائة بفعل انخفاض سهم دي إكس بي 7.50 بالمائة، وسوق دبي 0.14 بالمائة، واكتتاب 4.15 بالمائة.





وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي، نحو 350.295 مليار درهم، مقابل نحو 349.025 مليار درهم نهاية مايو الماضي.





يشار إلى أن أسواق الإمارات بدأت إجازة العيد لمدة أسبوع بدءاً من 2 يونيو إلى 6 يونيو بمناسبة عيد الفطر، لتعود التداولات يوم الأحد الماضي في أول تعاملات الشهر الحالي الموافق 9 يونيو 2019.





الأحد : ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2650.95 نقطة





الاثنين : ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالي ىبنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2674.77 نقطة.





الثلاثاء : :ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2675.39 نقطة.





الأربعاء : : تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2663.55 نقطة.





الخميس : تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة