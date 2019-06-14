الفتح المغربي يعلن تجديد تعاقده مع حارس أوجسبورج السابق





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الرباطي المغربي، عن تجديد تعاقده مع محمد أمسيف حارس مرمى الفريق، ليمتد عقده ضمن صفوف النادي المغربي حتى عام 2021.





وانتقل أمسيف حارس المنتخب المغربي وحارس أوجسبورغ الألماني السابق، إلى صفوف الفتح الرباطي المغربي في الإنتقالات الصيفية لعام 2017.





وعبر صاحب الـ 30 عامًا عن سعادته البالغة بتجديده مع الفريق، مؤكدًا على بذل ما في وسعه لحماية عرين الفتح المغربي.





والجدير بالذكر أن نادي الفتح المغربي احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي، ليفشل الفريق في الحصول على مركز مؤهل لأحدى البطولات الأفريقية.



