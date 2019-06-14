كريم عبد الجواد يتوج ببطولة السوبر العالمي للإسكواش
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:08 م
دينا نبيل
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فاز لاعب الأهلي كريم عبد الجواد المصنف الرابع علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" .
واستطاع عبد الجواد،
الفوز على مواطنه محمد أبو الغار المصنف السابع عالميًا بنتيجة أشواط (3/2) بواقع نقاط
(12/10)(8/11)(5/11) (11/6) (12/9) حيث استمرت المباراة 92 دقيقة.
وكانت رنيم الوليلي
لاعبة دجلة قد توجت بلقب السيدات بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الفرنسية
كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة
أشواط (3/2) بواقع نقاط (11/6)(11/4)(11/7) (8/11) (3/11) حيث استمرت المباراة 63 دقيقة.
الجدير بالذكر
أن البطولة ينظمها أندية وادي دجلة بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي
يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.
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