كريم عبد الجواد يتوج ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

فاز لاعب الأهلي كريم عبد الجواد المصنف الرابع علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" .

واستطاع عبد الجواد، الفوز على مواطنه محمد أبو الغار المصنف السابع عالميًا بنتيجة أشواط (3/2) بواقع نقاط (12/10)(8/11)(5/11) (11/6) (12/9) حيث استمرت المباراة 92 دقيقة.

وكانت رنيم الوليلي لاعبة دجلة قد توجت بلقب السيدات بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة أشواط (3/2) بواقع نقاط (11/6)(11/4)(11/7) (8/11) (3/11) حيث استمرت المباراة 63 دقيقة.

الجدير بالذكر أن البطولة ينظمها أندية وادي دجلة بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.