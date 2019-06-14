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نجم الترجي التونسي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:07 م
نجم الترجي التونسي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي
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حسن شحاتة
 
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كشفت تقارير صحفية تونسية، عن اقتراب الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت التقارير، أن ناديي الشباب والنصر السعودي دخلا في صراع على فرانك كوم، من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقدم نجم الوسط الكاميروني مستويات مميزة مع نادي الترجي منذ انضمامه لصفوف الفريق في عام 2017، ساهم من خلالها بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي والوصول لنهائي النسخة الحالية أمام الوداد المغربي، بالإضافة للحصول على العديد من الألقاب المحلية.

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم القادم، من أجل الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، والمنافسة على . لقب دوري أبطال آسيا.

بينما يتطلع الشباب للحصول على خدمات اللاعب لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل، لعدم تكرار نتائج العام الحالي، خاصة أن الفريق فقد المركز الرابع في الجولة الأخيرة، لينهي المسابقة في المركز الخامس، ويفقد مقعده في دوري أبطال آسيا للموسم القادم.

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