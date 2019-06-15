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عمرو أديب يوجه رسالة إلى المصريين بسبب بطولة الأمم الأفريقية: "عايز أشوف المصري الجميل"

السبت 15/يونيو/2019 - 12:43 ص
عمرو أديب يوجه رسالة إلى المصريين بسبب بطولة الأمم الأفريقية: عايز أشوف المصري الجميل
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين أن يحسنوا معاملة الجماهير القادمة من أفريقيا لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "نرجو أن نتعامل مع اخوانا اللي جايين مصر بالجمال، والمحبة، والكرم المصري اللي بنقابل به السياح.. عايز أشوف المصري الجميل".

وأوضح أن مصر أنفقت الكثير حتى تخرج بالبطولة بالشكل اللائق، لافتًا إلى أنه لا يهمه أن تفوز مصر بالبطولة بقدر أن نحسن التعامل مع ضيوفنا.
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